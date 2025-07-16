Поезда «Сапсан» могут перебросить на маршруты в Минск и Воронеж после запуска ВСМ

Заместитель гендиректора компании Иван Колесников заявил, что в РЖД рассматривают варианты использования «Сапсанов» на других маршрутах. Поезд может связать Москву высокоскоростным сообщением с тремя городами, но пока однозначного ответа по направлениям нет. Господин Колесников подчеркнул, что состав без работы не останется. Решение будет приниматься ближе к дате запуска ВСМ.