Фотограф снял удар молнии в небоскреб Всемирного торгового центра в США

По данным издания, Всемирный торговый центр — самое высокое здание США, его высота — 541 метр. Небоскреб уже прозвали громоотводом для всего Нью-Йорка, потому что молния бьет в него достаточно часто — с 2015 по 2020 год зафиксировано 189 ударов.