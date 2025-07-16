Фотограф снял удар молнии в небоскреб Всемирного торгового центра в США

Фотограф из Нью-Йорка Макс Гулиани успел заснять, как молния ударила в небоскреб на Манхеттене, где расположен Всемирный торговый центр, кадром он поделился с New York Post.
На снимке — разряд попадает прямо в шпиль здания.
«Я услышал гром, когда был дома, сразу собрался, я знал, что нужно спешить», — поделился фотограф.
По данным издания, Всемирный торговый центр — самое высокое здание США, его высота — 541 метр. Небоскреб уже прозвали громоотводом для всего Нью-Йорка, потому что молния бьет в него достаточно часто — с 2015 по 2020 год зафиксировано 189 ударов.
Однако основной мишенью для молнии служит Уиллис-Тауэр в Чикаго, за этот же период зафиксировано 250 ударов.
Ранее молния ударила трех человек при прогулке по пирсу на популярном курорте США.