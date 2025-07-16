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Фотограф снял удар молнии в небоскреб Всемирного торгового центра в США

Молния ударила во Всемирный торговый центр не в первый раз.

Фотограф из Нью-Йорка Макс Гулиани успел заснять, как молния ударила в небоскреб на Манхеттене, где расположен Всемирный торговый центр, кадром он поделился с New York Post.

На снимке — разряд попадает прямо в шпиль здания.

«Я услышал гром, когда был дома, сразу собрался, я знал, что нужно спешить», — поделился фотограф.

По данным издания, Всемирный торговый центр — самое высокое здание США, его высота — 541 метр. Небоскреб уже прозвали громоотводом для всего Нью-Йорка, потому что молния бьет в него достаточно часто — с 2015 по 2020 год зафиксировано 189 ударов.

Однако основной мишенью для молнии служит Уиллис-Тауэр в Чикаго, за этот же период зафиксировано 250 ударов.

Ранее молния ударила трех человек при прогулке по пирсу на популярном курорте США.