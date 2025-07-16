Карапетяну предъявили новое обвинение в «отмывании денег»

Суд в Армении предъявил бизнесмену Самвелу Карапетяну необоснованное и бездоказательное обвинение в «отмывании денег». Об этом в среду, 16 июля, рассказал Совет по защите предпринимателя на своей странице в социальных сетях.
— Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в «отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний», — уточнили в пресс-службе организации.
Кроме того, в заявлении добавили, что подобные обвинения используются в стране в контексте политической расправы.
— При этом беспрецедентным является тот факт, что в действиях Самвела Карапетяна полностью отсутствует какая-либо конкретная активность, которая могла бы быть связана с инкриминируемым деянием, — подытожили в совете.
18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать «Электрические сети Армении», которое принадлежит Карапетяну. По его словам, «это произойдет быстро». Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».