Экономист Тимофеев предупредил россиян о повышении цен на туалетную бумагу

— Скорее всего, цена на нее теперь немного подрастет, тем более, что более дешевая туалетная бумага пользуется меньшим спросом, при ее производстве используется дешевое вторсырье, поэтому значительного роста цен на нее ожидать не стоит, но прошлогодний темп роста цен сохранится (6 процентов), — цитирует слова Тимофеева Life.ru.