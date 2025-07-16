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Наставник «Акрона» Заур Тедеев рассказал о целях команды на предстоящий сезон

Главный тренер «красно-черных» уточнил, к чему будут стремиться тольяттинцы в чемпионате.

Главный тренер «красно-черных» уточнил, к чему будут стремиться тольяттинцы в чемпионате.

«Молодые и звонкие» стартуют 19 июля. В Самаре сразятся с «Крыльями Советов» (6+). В прошлом сезоне были соседями не только географически, но и по таблице. «Акрон» стал девятым с 35 очками, «зелено-бело-синие» десятыми с 31.

«Владелец нашего клуба Павел Анатольевич Морозов недавно заявил в СМИ, что можем рассчитывать на седьмую-восьмую позицию. Каждый из нас как спортсмен должен стремиться к этому», — объяснил наставник тольяттинской команды Заур Тедеев.

В разговоре с Metaratings.ru добавил: «красно-черные» хотят усилить определенные позиции на поле:

«Если все сложится, плюс сделаем своевременно, то, надеюсь, будем хорошей, крепкой командой для РПЛ».

На днях писали, что «Акрон» планирует подписать опорника столичного «Торпедо» Хетага Хосонова. Ранее им интересовались и самарцы.

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