Предъявлено новое обвинение арестованному в Армении Карапетяну

Карапетяну предъявили новое обвинение.
Арестованному в Армении владельцу группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение — в отмывании денег, якобы полученных через деятельность нескольких предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Совета по защите Карапетяна на официальной странице организации.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ереване в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна собрались толпы: в чем суть его дела и кто он такой.
«Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в “отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний”, без предоставления каких-либо фактических данных», — передает «Sputnik Армения» заявление представителей Совета. Там отметили, что в последние годы обвинения в «отмывании денег» в Армении стали наиболее часто применяться и используются преимущественно как инструмент политических преследований.
Ранее, 17 июня, после публичного выступления Карапетяна в поддержку Армянской Апостольской церкви против бизнесмена возбудили уголовное дело по факту предполагаемых призывов к захвату власти. Бизнесмен отверг выдвинутые против него обвинения и сомневается в легитимности нынешнего армянского руководства.
Адвокаты предпринимателя утверждают, что это уголовное дело имеет политическую подоплеку и считают действия следствия неправомерными. Доказательств, при аресте предоставлено не было, утверждают адвокаты.
Позже Карапетян сообщил о формировании собственной политической команды. Он подчеркнул, что уважительно относится ко всем оппозиционным движениям, выступающим против политики премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников, но у него есть свой взгляд на развитие страны.