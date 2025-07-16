Предъявлено новое обвинение арестованному в Армении Карапетяну

«Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в “отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний”, без предоставления каких-либо фактических данных», — передает «Sputnik Армения» заявление представителей Совета. Там отметили, что в последние годы обвинения в «отмывании денег» в Армении стали наиболее часто применяться и используются преимущественно как инструмент политических преследований.