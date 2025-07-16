В Самаре откроют три сезонных ярмарки в Ленинском и Железнодорожном районах

Администрация Самары объявила конкурсный отбор операторов для трёх муниципальных ярмарок; победители получат право проводить торговые мероприятия в течение года. Результаты конкурса станут известны 11 августа.
Расположение и параметры ярмарок:
Железнодорожный район (перекрёсток Киевской и Тухачевского):
170 торговых мест;
площадь 6 000 м²;
срок работы: 1.09.2025−31.08.2026;
часы работы: 8:00−21:00.
Железнодорожный район (ул. Гагарина, 47):
15 торговых мест;
площадь 740 м²;
срок работы: 29.07.2025−28.07.2026;
часы работы: 8:00−18:00.
Ленинский район (ул. Ленинская, 142, у музея Алабина):
160 торговых мест;
площадь 1 800 м²;
срок работы: 11.09.2025−10.09.2026;
часы работы: 8:00−18:00.
Заявки на участие принимаются до окончания конкурсного отбора; победители будут обязаны обеспечить соблюдение всех требований к организации торговых пространств.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.