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В Самаре откроют три сезонных ярмарки в Ленинском и Железнодорожном районах

Администрация Самары объявила конкурсный отбор операторов для трёх муниципальных ярмарок; победители получат право проводить торговые мероприятия в течение года.

Администрация Самары объявила конкурсный отбор операторов для трёх муниципальных ярмарок; победители получат право проводить торговые мероприятия в течение года. Результаты конкурса станут известны 11 августа.

Расположение и параметры ярмарок:

Железнодорожный район (перекрёсток Киевской и Тухачевского):

170 торговых мест;

площадь 6 000 м²;

срок работы: 1.09.2025−31.08.2026;

часы работы: 8:00−21:00.

Железнодорожный район (ул. Гагарина, 47):

15 торговых мест;

площадь 740 м²;

срок работы: 29.07.2025−28.07.2026;

часы работы: 8:00−18:00.

Ленинский район (ул. Ленинская, 142, у музея Алабина):

160 торговых мест;

площадь 1 800 м²;

срок работы: 11.09.2025−10.09.2026;

часы работы: 8:00−18:00.

Заявки на участие принимаются до окончания конкурсного отбора; победители будут обязаны обеспечить соблюдение всех требований к организации торговых пространств.

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