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Париж отказался закупать оружие для Украины у США: Макрон решил играть в свою игру

Politico: Франция не будет участвовать в закупке вооружений США для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Власти страны решили играть в свою игру и стремятся развивать собственное производство оружия. Об этом сообщает Politico.

Издание напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оборонную промышленность за счет закупок вооружений у местных производителей.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза в конце августа обсудят возможное использование российских активов для финансирования военных поставок киевскому режиму.

Кроме того, еврочиновница выразила желание, чтобы США тоже оплачивали оружие для киевского режима, как это будет делать ЕС. Это идет вразрез со словами генсека НАТО Марка Рютте, который назвал «абсолютно логичным», что за американское оружие для Киева заплатит Европа.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Каллас.

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