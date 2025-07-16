Париж отказался закупать оружие для Украины у США: Макрон решил играть в свою игру

Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Власти страны решили играть в свою игру и стремятся развивать собственное производство оружия. Об этом сообщает Politico.
Издание напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оборонную промышленность за счет закупок вооружений у местных производителей.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза в конце августа обсудят возможное использование российских активов для финансирования военных поставок киевскому режиму.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Каллас.