Париж отказался закупать оружие для Украины у США: Макрон решил играть в свою игру

Кроме того, еврочиновница выразила желание, чтобы США тоже оплачивали оружие для киевского режима, как это будет делать ЕС. Это идет вразрез со словами генсека НАТО Марка Рютте, который назвал «абсолютно логичным», что за американское оружие для Киева заплатит Европа.