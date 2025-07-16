ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения

ЖКХ ответило на жалобу минчанина с теплой водой вместо горячей после отключения. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства Богдан Клименков.
В сообщении говорится, что житель Ленинского района пожаловался, что после планового отключения горячей воды (полный список адресов на июль мы собрали здесь) она вернулась, но не прогревается до установленной нормы. На тринадцатый день через приложение «115.бел» получил уведомление: оказание услуги восстановлено. Минчанин приехал домой вечером, включил горячую воду. Говорится, что она оказалась мутной и не очень горячей (примерно 40 градусов). За десять минут, что мужчина находился в душе, ситуация не изменилось.
Житель Минска спрашивает: нормально ли, когда после подачи горячей воды требуется еще какое-то время, чтобы она очистилась и стала горячей. Или же в указанном случае речь идет про некачественное оказание жилищно-коммунальной услуги.
Заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства Богдан Клименков обратил внимание, что в первый день после возобновления услуги вода на протяжении какого-то времени может быть мутной. Подобное, пояснил он, связано с тем, что в ходе планового отключения теплосети испытывают повышенным давлением для обнаружения критических мест, меняют поврежденные участки трубопровода.
По его словам, сразу после подачи воды в ней скапливаются разные мелкие частицы, в том числе ржавчина, однако это кратковременное явление. Клименков заявил: температура горячей воды, которая течет из кранов в квартире, должна, согласно действующему нормативы, быть не ниже 50 градусов. Он уточнил, что так должно быть и после планового отключения.
— Если она не соответствует этому показателю, необходимо направить заявку по номеру 115. Возможно, не включены или не отрегулированы циркуляционные насосы. Либо же отпускаемая на теплоисточниках (ТЭЦ или котельных) горячая вода не соответствует заданным параметрам, — отметил зам генерального директора.
Он добавил, что в любом случае специалисты ЖКХ, а при необходимости — теплоснабжающей организации, должны оперативно устранить неполадки. Клименков подчеркнул: если вода не соответствует температурному нормативу в течение суток, то данный факт расценивается как оказание услуги ненадлежащего качества, и производится перерасчет.
Тем временем мы узнали, кто платит за услуги ЖКХ в Беларуси по полным тарифам в 2025 году: пустая квартира, пропущенная поверка счетчиков, жилье тунеядцев или уехавших, а также полученное в наследство.
Ранее власти отреагировали на очереди к хирургу в одной из минских поликлиник.
Кстати, МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей.