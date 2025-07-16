ЖКХ сказало минчанам, будет ли перерасчет, если дали теплую воду вместо горячей после отключения

В сообщении говорится, что житель Ленинского района пожаловался, что после планового отключения горячей воды (полный список адресов на июль мы собрали здесь) она вернулась, но не прогревается до установленной нормы. На тринадцатый день через приложение «115.бел» получил уведомление: оказание услуги восстановлено. Минчанин приехал домой вечером, включил горячую воду. Говорится, что она оказалась мутной и не очень горячей (примерно 40 градусов). За десять минут, что мужчина находился в душе, ситуация не изменилось.