Забываем в жару про холодильники и выкидываем испорченные продукты в ведро: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

Жители четырёх секторов столицы останутся без электричества в среду, 16 июля. Публикуем список адресов.
Буюканы:
Ул. Алчедар, 1, 2A, Хайдукул Бужор, 51−53, 57−59, 59A, 63−69, 78−80, 84−92, 92/1, 98 — с 09:00 до 16:00.
Центр:
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Чеканы:
Ул. Н. Милеску-Спэтару, 9991 — с 09:00 до 12:00.
Мештерул Маноле, 5, 6/2, 7/3, Транснистрия, 7, 10/2, 10/5, 16/2, 999 — с 08:50 до 16:00.
Рышкановка:
Ул. Петрикань, 9998 — с 10:00 до 12:00.
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