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«Надо сбалансировать команду»: тренер «Крыльев» Адиев — о составе к старту РПЛ

Наставник самарцев подчеркнул: перед началом нового сезона у футболистов заметна разная подготовка.

Наставник самарцев подчеркнул: перед началом нового сезона у футболистов заметна разная подготовка.

В первом туре «Крылья Советов» сыграют с тольяттинским «Акроном». В дерби 63-го региона «зелено-бело-синие» номинально будут гостями. Матч пройдет 19 июля (6+). Экс-футболист Владислав Радимов уже назвал его самым ярким на старте РПЛ.

«Солдатенков только приступил к тренировочному процессу, а чемпионат начинается. Предвижу, что будем играть одним составом, а к пятому туру наиграем совсем другой. Надо сбалансировать команду, у ребят разная подготовка», — заметил главный тренер самарцев Магомед Адиев.

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: пока думает, в каком сочетании подойдут к дерби:

«У нас не было особо тренировочных дней после товарищеского матча со “Спартаком”. Но нужен был игровой тонус, поставить разные сочетания, в то же время опробовать новичков, хотя они только приехали. Этим занимались».

Ранее писали, что легенда «Крыльев Советов» Антон Бобер может покинуть молодежку волжан.

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