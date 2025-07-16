Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Москва — это центр развития творческих индустрий в России. В 2023 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте достигла 10,1%, что составило 3,3 трлн рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
За последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере увеличилось на 11,7%, превысив 113 тысяч. Всё больше людей находят себя в творческих профессиях. Выручка компаний стабильно растёт. В прошлом году креативные индустрии заработали на 103,8% больше, чем в 2019 году, — 6,7 трлн рублей.
Несмотря на санкции и другие вызовы последних лет, московская киноиндустрия находится на подъёме. В столице снимается более 80% российского кино и сериалов. В прошлом году на площадках Московского кинокластера было создано около 120 проектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.
Среди них — лидеры проката и киноплатформ 2024−2025 годов: «В списках не значится», «Холоп 2», «Мастер и Маргарита», «Лёд 3», «Баба Яга спасает Новый год», «Последний Богатырь. Наследие», «Сто лет тому вперёд», «Летучий корабль», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и другие.
Также Сергей Собянин рассказал, что в Москве работает более 33 тысяч компаний, занимающихся информационными технологиями и разработкой видеоигр. В прошлом году их общий доход превысил 3,9 трлн рублей.
Помимо этого, в Москве насчитывается около 12 тысяч организаций, занимающихся издательской деятельностью. Это составляет примерно 10,6% от общего числа компаний, работающих в сфере креативных индустрий. В прошлом году общий доход от этой деятельности составил около 349,1 миллиарда рублей.
Город также поддерживает эту отрасль. Агентство креативных индустрий реализует проект «Издательские сезоны», в рамках которого московские издательства и иллюстраторы могут бесплатно представлять свою продукцию на крупнейшей международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, заключил Сергей Собянин.
Ранее мэр столицы рассказал, что более тысячи заявок поступило с начала года в кинокомиссию «Москино», что на 53% больше, чем год назад.