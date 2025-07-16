Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

В прошлом году сектор креативных индустрий заработал на 103,8% больше, чем в 2019 году — 6,7 трлн рублей, отметил мэр столицы.

Источник: Аргументы и факты

Москва — это центр развития творческих индустрий в России. В 2023 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте достигла 10,1%, что составило 3,3 трлн рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

За последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере увеличилось на 11,7%, превысив 113 тысяч. Всё больше людей находят себя в творческих профессиях. Выручка компаний стабильно растёт. В прошлом году креативные индустрии заработали на 103,8% больше, чем в 2019 году, — 6,7 трлн рублей.

Несмотря на санкции и другие вызовы последних лет, московская киноиндустрия находится на подъёме. В столице снимается более 80% российского кино и сериалов. В прошлом году на площадках Московского кинокластера было создано около 120 проектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.

Среди них — лидеры проката и киноплатформ 2024−2025 годов: «В списках не значится», «Холоп 2», «Мастер и Маргарита», «Лёд 3», «Баба Яга спасает Новый год», «Последний Богатырь. Наследие», «Сто лет тому вперёд», «Летучий корабль», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и другие.

Также Сергей Собянин рассказал, что в Москве работает более 33 тысяч компаний, занимающихся информационными технологиями и разработкой видеоигр. В прошлом году их общий доход превысил 3,9 трлн рублей.

Помимо этого, в Москве насчитывается около 12 тысяч организаций, занимающихся издательской деятельностью. Это составляет примерно 10,6% от общего числа компаний, работающих в сфере креативных индустрий. В прошлом году общий доход от этой деятельности составил около 349,1 миллиарда рублей.

Город также поддерживает эту отрасль. Агентство креативных индустрий реализует проект «Издательские сезоны», в рамках которого московские издательства и иллюстраторы могут бесплатно представлять свою продукцию на крупнейшей международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что более тысячи заявок поступило с начала года в кинокомиссию «Москино», что на 53% больше, чем год назад.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше