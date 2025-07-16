Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

За последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере увеличилось на 11,7%, превысив 113 тысяч. Всё больше людей находят себя в творческих профессиях. Выручка компаний стабильно растёт. В прошлом году креативные индустрии заработали на 103,8% больше, чем в 2019 году, — 6,7 трлн рублей.