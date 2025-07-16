Цена счастья: россияне рассказали, сколько на самом деле хотели бы зарабатывать

Гендерный анализ выявил различия в ожиданиях: женщинам для счастья достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам требуется 280 тысяч. Уровень доходов также влияет на запросы — респонденты с зарплатой ниже 50 тысяч рублей мечтают о 200 тысячах, а получающие от 100 тысяч рублей указывают сумму в 300 тысяч.