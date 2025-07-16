Цена счастья: россияне рассказали, сколько на самом деле хотели бы зарабатывать

Согласно исследованию сервиса SuperJob, для ощущения жизненного удовлетворения среднестатистическому россиянину необходимо получать 257 тысяч рублей ежемесячно. Текущая сумма на 3% превышает показатель сентября 2024 года и на 47% больше, чем десять лет назад, передает РБК.
Гендерный анализ выявил различия в ожиданиях: женщинам для счастья достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам требуется 280 тысяч. Уровень доходов также влияет на запросы — респонденты с зарплатой ниже 50 тысяч рублей мечтают о 200 тысячах, а получающие от 100 тысяч рублей указывают сумму в 300 тысяч.
Образование оказалось значимым фактором: выпускники вузов рассчитывают на 287 тысяч рублей против 221 тысячи у тех, кто окончил средние профессиональные учреждения. Возрастная динамика показывает рост ожиданий от 192 тысяч рублей у молодежи до 24 лет до 272 тысяч у россиян старше 45.
Географические различия также существенны: москвичи лидируют с запросом в 290 тысяч рублей, за ними следуют жители Владивостока (276 тысяч) и Санкт-Петербурга (264 тысячи, +10% за год). В топ-5 вошли Ростов-на-Дону (260 тысяч) и Тюмень (255 тысяч). Самые скромные ожидания у кировчан — 204 тысячи рублей ежемесячно.
Прежде исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыло, что только 56% работающих россиян полностью или частично удовлетворены размером своей заработной платы.