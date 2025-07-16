Ароматная водичка? Поможет ли масло розмарина отрастить волосы

Чего только не используют женщины для густой шевелюры: маски, массажи, баночки с таинственными составами и, конечно, модные масла. В числе фаворитов последних лет — розмариновое. Его рекламируют как настоящее чудо из арсенала природы, блогеры наперебой советуют втирать его в кожу головы, а маркетплейсы охотно подливают масла в огонь: мол, оно остановит выпадение, разбудит ленивые фолликулы, и волосы пойдут в рост, как весенняя трава после дождя. Косметолог Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», действительно ли масло розмарина обладает чудодейственными свойствами и как им пользоваться.