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Астролог рассказал, что будет с конфликтом на Украине в 50 дней ультиматума Трампа

Отведенный американским президентом Дональдом Трампом ультиматум в 50 дней на заключение мирного договора может стать периодом резких изменений в конфликте. С таким мнением выступил астролог Александр Зараев.

Отведенный американским президентом Дональдом Трампом ультиматум в 50 дней на заключение мирного договора может стать периодом резких изменений в конфликте. С таким мнением выступил астролог Александр Зараев.

Эксперт прогнозирует, что до конца лета напряженность будет постепенно снижаться, а новый ключевой поворот событий возможен во второй декаде октября, когда позиции сторон станут более определенными. По его словам, к концу сентября и началу октября станет очевидна неспособность Европы справиться с ситуацией без поддержки США.

Он также отметил важность парада 3 сентября в Китае, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны, на котором ожидается присутствие президента России Владимира Путина. По мнению астролога, заключенные в этот период межгосударственные соглашения могут укрепить экономические и культурные связи. При этом он подчеркнул, что сроки, обозначенные Трампом, не совпадают с космическими ритмами.

— Я не думаю, что эти дни, которые отпустил или предложил Трамп, они имеют что-то общее с космическими законами, потому что человек, как обычно, предполагает, а космос располагает, — рассказал Зараев в беседе с Life.ru.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если российские и украинские делегаты не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.

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