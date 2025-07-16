Астролог рассказал, что будет с конфликтом на Украине в 50 дней ультиматума Трампа

Он также отметил важность парада 3 сентября в Китае, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны, на котором ожидается присутствие президента России Владимира Путина. По мнению астролога, заключенные в этот период межгосударственные соглашения могут укрепить экономические и культурные связи. При этом он подчеркнул, что сроки, обозначенные Трампом, не совпадают с космическими ритмами.