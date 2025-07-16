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Ростовскую область на следующей неделе накроют магнитные бури

В Ростовской области 21 июля ожидается магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на следующей неделе ожидаются магнитные бури, которые продлятся два дня. Об этом дончан предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Индекс геомагнитной активности Земли опустится до трех единиц в ближайшие дни. Это означает, что геомагнитный фон на этой неделе будет спокойным. Однако уже на следующей неделе ситуация изменится. Утром 21 июля индекс повысится до четырех единиц, а 22 июля — до пяти. Такие показатели соответствуют слабой бури уровня G1.

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