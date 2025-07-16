На Затонском шоссе в Уфе разбился насмерть молодой мотоциклист

Сегодня утром, 16 июля, на Затонском шоссе в Уфе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, мотоцикл Suzuki ехал со стороны Кушнаренково и столкнулся с остановившейся на обочине Lada Granta. В результате аварии 25-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.
— При управлении мототранспортом необходимо учитывать скоростной режим и погодные условия, — напомнили в дорожной полиции.
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