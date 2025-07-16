Названа причина экстренной госпитализации телеведущего Молчанова: ему стало плохо ночью

Кроме того, стало известно, как чувствует себя после госпитализации актер и народный артист РСФСР Михаил Боярский. Сообщалось, что он идет на поправку: артиста больше не беспокоят одышка и сильные боли в ногах после операции. Источник отмечает, что медики обследовали Боярского и сразу же выписали, поскольку жалоб нет и состояние стабильное. Все показатели актера в норме.