Названа причина экстренной госпитализации телеведущего Молчанова: ему стало плохо ночью

Недавно вернувшийся из Израиля телеведущий Владимир Молчанов экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 74-летний автор телепрограммы «До и после полуночи» почувствовал себя плохо ночью 16 июля, после жалоб на сильную рвоту. Приехавшие на вызов медики предположили, что это стало следствием желудочно-кишечного кровотечения.
Четыре года назад Владимир Молчанов перенес пересадку печени из-за онкологии, а год спустя, в 2022-м — инфаркт. Не так давно телеведущий вернулся из Израиля. Там он три недели провел в бомбоубежище на фоне ирано-израильского конфликта.
Несколько дней назад сообщалось об экстренной госпитализации российской телеведущей Татьяны Митковой из-за ухудшения состояния на фоне онкологического заболевания. Однако позже Миткова и телеканал НТВ опровергли эту информацию.
Кроме того, стало известно, как чувствует себя после госпитализации актер и народный артист РСФСР Михаил Боярский. Сообщалось, что он идет на поправку: артиста больше не беспокоят одышка и сильные боли в ногах после операции. Источник отмечает, что медики обследовали Боярского и сразу же выписали, поскольку жалоб нет и состояние стабильное. Все показатели актера в норме.