Глава ИТ-комитета Госдумы поддержал создание ассоциации интернет-СМИ

«Идею (создания ассоциации интернет-СМИ) поддерживаю, надеюсь, что она будет реализована, и обязательно планирую контактировать с такой структурой при ее возникновении», — отметил Сергей Боярский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевой темой встречи. Будущая структура, по его словам, будет представлять интересы онлайн-изданий и аккумулировать проблемы, которые беспокоят журналистов в данной отрасли.