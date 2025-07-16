Как правильно использовать беспилотники и не нарваться на штрафы: краткая инструкция

В случае отсутствия такого разрешения, а также разрешения на использование воздушного пространства от органов единой системы организации воздушного движения, предусмотрена административная ответственность. В случаях, когда запуск БПЛА осуществлен без разрешения (либо допущено иное нарушение правил использования воздушного пространства) и повлек по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а если пострадали два и более лица — до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.