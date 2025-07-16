Как правильно использовать беспилотники и не нарваться на штрафы: краткая инструкция

Штрафы за использование беспилотников без регистрации от 20 тысяч рублей до 300 тысяч.
За стрельбу по беспилотникам может грозить как административное, так и уголовное дело. Одно за факт стрельбы, второе за сбитый летательный объект. Помимо этого, штрафы могут приходить и владельцам самих дронов. Для разных видов БПЛА существуют свои правила.
Чтобы избежать нарушений, нужно определить вид беспилотника и зарегистрировать его, при необходимости. Также нужно получить разрешение на использование воздушного пространства. Все про использование беспилотников — в материале URA.RU.
Что такое беспилотник.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — это устройство, которое выполняет полёт без пилота на борту. Человек управляет им с земли при помощи заранее заданной программы или ручного механизма. Такие аппараты также называют дронами, квадрокоптерами или беспилотными воздушными судами (БВС).
Виды беспилотников.
БПЛА до 150 грамм не нужно ставить на учетФото: Роман Наумов © URA.RU.
БПЛА можно классифицировать по максимальной взлетной массе и назначению. Также введены ограничения по массе, при превышении которой нужно ставить устройство на учет:
БПЛА весом до 150 г — не требуют регистрации;БПЛА весом от 150 г до 30 кг — нужно поставить на учет в течение 10 дней после покупки, в некоторых случаях требуется получать разрешение на полеты;БПЛА от 30 кг — нужно поставить на учет, получить сертификат летной годности и свидетельство внешнего пилота.
Регистрация беспилотников.
Как это сделать.
Использовать БПЛА, не поставленный на государственный учет — строго запрещено (не считая весом до 150 г). Чтобы поставить беспилотник на учет, его владелец предоставляет:
информацию о БПЛА и его технических характеристиках (его наименование, серийный номер, вид и количество двигателей, а также максимальная взлетная масса);информация об изготовителей (для юридического лица — наименования, для физического лица — фамилия, имя, отчество);сведения о владельце беспилотника.
Какие нужно предоставить сведения о владельце БПЛА.
Владельцам БПЛА необходимо предоставить следующие сведения:
юридическое лицо — полное наименование, основной государственный регистрационный номер (для филиалов, представительств иностранных юридических лиц — номер записи об аккредитации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц), ИНН, адрес и место нахождения;индивидуальный предприниматель — ФИО, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес места жительства;физическое лицо — ФИО, дата и место рождения, СНИЛС, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.
Штрафы за игнорирование регистрации.
Список штрафовФото: URA.RU.
Штрафы за нарушение, в зависимости от того, кто его совершил, начинается от 20 тысяч рублей до 300 тысяч:
на граждан — от 20 000 до 50 000 рублей;на должностных лиц — от 100 000 до 150 000 рублей;на организации — от 250 000 до 300 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Что еще нужно для запуска БПЛА.
Разрешение на использование воздушного пространства.
Для запуска БПЛА, помимо регистрации летательного аппарата, нужно разрешение на использование воздушного пространства. Разрешение выдается региональным и зональными, районными центрами Единой системы организации воздушного движения РФ (ЕС ОрВД).
В случае отсутствия такого разрешения, а также разрешения на использование воздушного пространства от органов единой системы организации воздушного движения, предусмотрена административная ответственность. В случаях, когда запуск БПЛА осуществлен без разрешения (либо допущено иное нарушение правил использования воздушного пространства) и повлек по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а если пострадали два и более лица — до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Почему нельзя стрелять по беспилотникам.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗа стрельбу по беспилотникам может грозить тюрьма.
За стрельбу по дронам может грозить уголовная или административная ответственность. Уголовная статья грозит в случае, если сбитый беспилотник окажется гражданским или будет принадлежать российским силовикам. А административная — за использование оружия в неположенном месте. Помимо штрафа, оружие изымается. Штраф может быть выписан до 20 тысяч. Эксперты разрешают сбивать БПЛА только в случае, если он явно угрожает жизни.