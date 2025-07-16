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На улице Российской в Краснодаре запретят парковку с 1 августа

Такая мера предпринята для более безопасного движения.

Источник: Югополис

С начала августа на одном из участков улицы Российской в Краснодаре вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей. Речь идет об отрезке дороги до дома № 267, корпус 4. Здесь планируют установить соответствующие дорожные знаки и нанести предупреждающую разметку.

Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничение связано с необходимостью повысить безопасность движения. Припаркованные на этом участке машины мешают проезду и создают заторы.

Водителей просят заранее учитывать изменения и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

Напомним, что по этой же причине в кубанской столице нельзя будет остановиться или припарковаться на участке от улицы им. Архитектора Ишунина до дома № 26 по ул. им. Кияшко. Это правило действует для автомобилистов с 16 июня.

Кроме того, на некоторых городских улицах действуют временные ограничения стоянки. Так, платная парковка у ККБ № 2 по улице Красных Партизан закрыта для водителей в ночные часы из-за ремонтных работ ограждения на территории больницы. Ежедневно с 20:00 до 6:30 вплоть до 4 августа оставить машину возле медучреждения будет невозможно. Водителей просят помнить об этих изменениях при планировании поездок.