Прокуратура добивается увольнения худрука Театра Театра

По мнению прокуратуры, нарушения господин Мильграм допустил еще 2022−2023 годах, когда заключил контракты на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма, что привело к конфликту интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными, усматривая в действиях господина Мильграма основания для его увольнения.