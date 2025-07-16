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Прокуратура добивается увольнения худрука Театра Театра

Прокуратура через суд требует от краевого минкульта уволить худрука Театра Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Соответствующее исковое заявление поступило в Ленинский суд Перми. Первым на это обратил внимание портал Properm.ru.

Источник: Коммерсантъ

По мнению прокуратуры, нарушения господин Мильграм допустил еще 2022−2023 годах, когда заключил контракты на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным. Женой господина Пронькина является Эва Мильграм — дочь Бориса Мильграма, что привело к конфликту интересов. В 2024 году с этой ситуацией уже разбирался краевой минкульт, ограничившись вынесенным господину Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными, усматривая в действиях господина Мильграма основания для его увольнения.

Борис Мильграм не ответил на звонок «Ъ-Прикамье». В Театре Театре иск пока не прокомментировали.