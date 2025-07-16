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Источник: СК может завести дело о некачественных бронежилетах для ВС России

СК может завести еще одно дело о некачественных бронежилетах для ВС России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ещё одно уголовное дело, связанное с поставкой некачественных бронежилетов для армии, может быть возбуждено Следственным комитетом РФ, ведется доследственная проверка, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Идет доследственная проверка лиц, которые были назначены для приемки бронежилетов в целях установления халатности в их действиях», — сказал собеседник агентства.

По итогам проверки следствие может принять решение о возбуждении уголовного дела.

Дело о поставках некачественных бронежилетов, фигурантами которого являются гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко, рассмотрит Мещанский суд Москвы.

Согласно ранее озвученным в суде данным, Есипову вменяют мошенничество и легализацию денег.

При этом, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу взятки.

Согласно картотеке суда, Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко — только мошенничество.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным госконтрактом.