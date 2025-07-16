Мария Багреева: 3,5 млрд руб. сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

В первом полугодии на столичном Портале поставщиков провели около 93 тыс. котировочных сессий — на 20% больше, чем в январе — июне прошлого года. Благодаря им государственные и муниципальные заказчики смогли сэкономить 3,5 миллиарда рублей за счет снижения начальной цены контракта, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Котировочные сессии — эффективный инструмент для проведения закупок малого объема, который удобен и выгоден как бизнесу, так и госзаказчикам», — подчеркнула Мария Багреева.
В среднем в ходе котировочных сессий на одну сделку претендуют семь поставщиков, а стоимость закупки снижается на 14%, добавила заместитель мэра. По ее словам, в первом полугодии на портале чаще всего приобретали строительные и хозтовары, бытовую технику, информационно-технологическую продукцию, средства связи, электронику. Общее число сессий по этим категориям составило около 25 тысяч.
Напомним, что котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, последовательно снижая максимальную цену контракта. Победитель мини-аукциона — поставщик, предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. В таких сессиях могут участвовать поставщики не только из Москвы, но и из других регионов. На портале поставщиков столичные заказчики могут через мини-аукционы приобретать товары на сумму до 5 млн рублей, а работы и услуги — до 3 млн рублей.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что портал поставщиков работает как цифровой магазин: контракты на нем заключаются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, с помощью электронной подписи.
«Благодаря ресурсу у бизнеса есть быстрый доступ к участию в госзаказе и расширению рынков сбыта, а город в условиях растущей конкуренции получает лучшие по цене и качеству предложения от поставщиков по всей России», — отметил он.
По его словам, лидерами среди поставщиков стали предприниматели из Москвы, заключившие свыше 48,8 тыс. сделок на 11,6 млрд рублей. На втором месте — поставщики из Подмосковья, подписавшие 15,9 тыс. договоров на 3,9 млрд рублей, а на третьем — предприниматели из Санкт-Петербурга, которые заключили 1,9 тыс. контрактов на 448 млн рублей. Также высокую активность продемонстрировал бизнес Рязанской области (297 договоров на 171,7 млн рублей) и Пермского края (более 1,8 тыс. контрактов на 166,1 млн рублей).
Портал поставщиков Москвы начал работу в 2013 году. Его главная цель — автоматизация закупок малого объема. За время работы портал поставщиков Москвы зарекомендовал себя как эффективный инструмент поиска покупателей и продавцов. Главные особенности закупок на портале, который постоянно развивается: оперативность, надежность и прозрачность.
Напомним, что контрактная система Москвы является одной из лучших в стране — столица много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Стандартизация процедур, цифровизация и активная работа малого бизнеса обеспечивает экономию московского госзаказа на всех этапах процесса.