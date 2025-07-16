В Таиланде арестовали женщину за соблазнение буддийских монахов

Правоохранители арестовали 30-летннюю Вилаван Эмсават, местную жительницу провинции Нонтхабури, за соблазнение монахов и вымогательство денег у них за молчание, передает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
«Вилаван намеренно преследовала старших монахов ради финансовой выгоды. Несколько монахов перевели большие суммы денег после того, как Вилаван начала с ними романтические отношения. За последние три года на банковские счета Вилаван поступило около 385 млн бат (11,9 млн долларов)», — говорится в материале.
По словам заместителя комиссара Центрального бюро расследований Джарункиата Панкаева, преступление вскрылось после того, один из монахов обратился с заявлением о шантаже. Девушка сказала ему, что беременна и потребовала 7,2 млн бат (222 тыс. долларов).
При обыске у Вилаван обнаружили десятки записей, на которых запечатлена ее близость с монахами. Видео она использовала для шантажа.
Правоохранителям удалось выявить 9 монахов, сейчас они лишены сана и изгнаны.
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