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В Таиланде арестовали женщину за соблазнение буддийских монахов

Женщина получила за молчание от монахов 11,9 млн долларов.

Правоохранители арестовали 30-летннюю Вилаван Эмсават, местную жительницу провинции Нонтхабури, за соблазнение монахов и вымогательство денег у них за молчание, передает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

«Вилаван намеренно преследовала старших монахов ради финансовой выгоды. Несколько монахов перевели большие суммы денег после того, как Вилаван начала с ними романтические отношения. За последние три года на банковские счета Вилаван поступило около 385 млн бат (11,9 млн долларов)», — говорится в материале.

По словам заместителя комиссара Центрального бюро расследований Джарункиата Панкаева, преступление вскрылось после того, один из монахов обратился с заявлением о шантаже. Девушка сказала ему, что беременна и потребовала 7,2 млн бат (222 тыс. долларов).

При обыске у Вилаван обнаружили десятки записей, на которых запечатлена ее близость с монахами. Видео она использовала для шантажа.

Правоохранителям удалось выявить 9 монахов, сейчас они лишены сана и изгнаны.

Ранее в Таиланде отстранили от должности премьер-министра из-за спора вокруг Камбоджи.