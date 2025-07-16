В Таиланде арестовали женщину за соблазнение буддийских монахов

«Вилаван намеренно преследовала старших монахов ради финансовой выгоды. Несколько монахов перевели большие суммы денег после того, как Вилаван начала с ними романтические отношения. За последние три года на банковские счета Вилаван поступило около 385 млн бат (11,9 млн долларов)», — говорится в материале.