В Дагестане завели уголовное дело после нападения на бойца ММА Хизриева

В Дагестане правоохранители приступили к расследованию нападения на спортсмена ММА в Махачкале. Об этом стало известно ТАСС от представителей силовых ведомств региона.
«По факту нападения на бойца ММА Тимура Хизриева возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», — заявил собеседник агентства.
Инцидент произошёл в ночь на 16 июля во дворе многоквартирного дома, когда двое неизвестных атаковали спортсмена. Очевидцы опубликовали видео, на котором двое мужчин в масках подбегают к мужчине со спины и начинают в него стрелять. Хизриев попытался защититься и сбил одного из нападавших с ног.
Ранее сообщалось о случае, когда боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов попал в больницу после того, как на него в центре Москвы напал неизвестный с кастетом. У спортсмена серьезная травма глаза.