В Дагестане завели уголовное дело после нападения на бойца ММА Хизриева

Инцидент произошёл в ночь на 16 июля во дворе многоквартирного дома, когда двое неизвестных атаковали спортсмена. Очевидцы опубликовали видео, на котором двое мужчин в масках подбегают к мужчине со спины и начинают в него стрелять. Хизриев попытался защититься и сбил одного из нападавших с ног.