Нижегородский крематорий по ошибке сжег тело до отпевания

Согласно информации, 87-летняя жительница Нижнего Новгорода скончалась, и ее родственники решили захоронить прах рядом с могилой супруга в Ставрополе. По православной традиции перед кремацией должно было состояться отпевание с участием священника, а также прощание с усопшей.