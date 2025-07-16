СМИ: На фестивале в Азербайджане российских ведущих заменили на местных

Ранее из лайн-апа фестиваля исключили всех заявленных российских исполнителей, включая группу «Руки Вверх!», артистов Клаву Коку, Егора Крида, Ани Лорак, Алсу и Стаса Пьеху. Решение было принято после запрета Министерства культуры Азербайджана на проведение мероприятий, связанных с Россией, и массового возврата билетов российскими зрителями. Организаторы, осознавая потерю значительной прибыли, пытаются привлечь артистов из СНГ, знакомых российской публике, говорится в публикации.