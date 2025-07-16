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В Роспотребнадзоре рассказали о маркировках «Е» на продуктах: какие безопасны, а какие нет

Роспотребнадзор назвал опасными добавки Е102, Е110 и Е250.

Источник: Комсомольская правда

Указанные на упаковках обозначение «Е» говорят о добавках, допущенных в ЕС и соответствующих стандартам. Однако некоторые из них могут вызывать нежелательные реакции. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Отмечается, что пищевые добавки необходимы для улучшения вкуса, консистенции, внешнего вида продуктов и увеличения срока хранения. Они могут иметь как природное, так и синтетическое происхождение.

В числе безопасных отметили, Е300 (аскорбиновая кислота), которая предотвращает окисление продуктов, Е330 (лимонная кислота), а также Е471, который обеспечивает смешивание воды и жиров. Кроме того, в списке безопасных оказались Е160а (бета-каротин) из моркови и других оранжевых овощей, Е162 (бетанин) из свеклы и Е163 (антоцианы), созданный из ягод и фруктов.

Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что некоторые добавки могут вызывать побочные реакции при превышении допустимого потребления. Особенно это касается людей с аллергией.

Специалисты привели в пример Е102 (тартразин), который может вызвать аллергию; Е110 также способен спровоцировать аллергические реакции и гиперактивность у детей; Е250 (нитрит натрия) при нагреве может образовывать канцерогены.

Добавки Е121, Е123, Е124, Е210, Е211 и Е213 запрещены в России из-за вредного воздействия на организм.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты в жару. В списке оказались мясная продукция, птица, кондитерские изделия и продукции общественного питания.