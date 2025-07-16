В Роспотребнадзоре рассказали о маркировках «Е» на продуктах: какие безопасны, а какие нет

В числе безопасных отметили, Е300 (аскорбиновая кислота), которая предотвращает окисление продуктов, Е330 (лимонная кислота), а также Е471, который обеспечивает смешивание воды и жиров. Кроме того, в списке безопасных оказались Е160а (бета-каротин) из моркови и других оранжевых овощей, Е162 (бетанин) из свеклы и Е163 (антоцианы), созданный из ягод и фруктов.