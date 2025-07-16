«Висела на дереве перед одним из частных коттеджей». Ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе

Белоруска расклеила объявления по микрорайону, но на них никто не реагировал. От отчаяния она написала еще одно, обещая вознаграждение в 200 долларов. Вместе с тем стоимость норковой шубы составляла 1500 долларов. Примерно через неделю могилевчанке позвонил мужчина и сообщил, что увидел объявление и готов вернуть изделие. Это оказалась та самая шуба. Все дело в том, что женщина нанесла на нее опознавательные метки.