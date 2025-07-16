«Висела на дереве перед одним из частных коттеджей». Ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе

Ураган унес с балкона дорогую шубу белоруски за три километра. Подробности приводит издание «Звязда».
Обрушившиеся на Могилев и область ураган с грозой (подробнее — здесь) доставили неприятности местной жительнице. Могилевчанка повесила на балкон норковую шубу, чтобы защитить ее от моли. Дорогое изделие она оставила на один день, однако ночью случилась непогода. Говорится, что сильный ветер сломал фрамугу и унес шубу с собой. Женщина искала меховое изделие и под окнами, и в ближайшем окружении, но шуба исчезла бесследно.
Белоруска расклеила объявления по микрорайону, но на них никто не реагировал. От отчаяния она написала еще одно, обещая вознаграждение в 200 долларов. Вместе с тем стоимость норковой шубы составляла 1500 долларов. Примерно через неделю могилевчанке позвонил мужчина и сообщил, что увидел объявление и готов вернуть изделие. Это оказалась та самая шуба. Все дело в том, что женщина нанесла на нее опознавательные метки.
Выяснилось, что ветер унес шубу примерно на три километра и оставил ее на дереве перед одним из частных коттеджей. Утром хозяйка дома, открыв дверь, не поверила своим глазам. Она сняла шубу с дерева и примерила, но она на ней не сошлась. Через время женщина заметила объявление о пропаже.
Ранее власти сделали заявление про работу детских садов после урагана в Беларуси.
Тем временем мэр Сергей Чертков сказал о последствиях, нанесенных ураганом Могилеву: «Надо убирать дворы, детские сады и школы, кладбище».
Кроме того, мэр Могилева сказал, кому и как выплатят компенсацию за ущерб от урагана.
Кстати, МАРТ Беларуси подсчитал, что полный комплект школьника обойдется в сумму до 1300 рублей.