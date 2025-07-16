Украинских телефонных мошенников учат вкладывать душу в разговор с жертвой

Телефонных мошенников на Украине учат втираться в доверие своим жертвам и вкладывать душу в диалог, чтобы выманить деньги. Об этом сообщили представители подполья.
В инструкциях говорится, что к каждому человеку можно найти подход, и в результате он сам заинтересуется в передаче информации. Если жертва отказывается от общения, это считается ошибкой мошенника — значит, он недостаточно убедительно объяснил, зачем нужны ее данные.
— Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич, не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман, — цитирует представителей Подполья РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили о задержании четырех граждан России в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Они стали жертвами мошенников, а затем по заданию спецслужб Киева совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов.
Организаторы мошеннических схем привлекают пособников в России, размещая объявления на специализированных русскоязычных сайтах, а выплаты производят ежедневно через криптовалюту.