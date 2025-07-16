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В Самаре проведут бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»

26 июля с 10:00 до 13:00 в Самаре пройдет бесплатная автобусная экскурсия "Куйбышев.

26 июля с 10:00 до 13:00 в Самаре пройдет бесплатная автобусная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» (6+) в рамках проекта «Гостеприимный горожанин».

Экскурсия откроет малоизвестные страницы истории Самары времён Великой Отечественной войны. Принять участие могут все жители города старше 7 лет, подписанные на группу во ВКонтакте.

Регистрация — только по ссылке в группе. Все поля заявки обязательны для заполнения, взрослые участники оформляют анкету самостоятельно с личного аккаунта. Заявки, поданные после объявления «СТОП», не принимаются.

Организаторы — департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города совместно с туроператором «Сказка Странствий».

А также 19 и 20 июля в Струковском саду пройдет ярмарка товаров самарских предпринимателей.

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