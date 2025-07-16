49 тонн кормов и молока экспортировали из Ростовской области в Абхазию

С 1 по 11 июля 2025 года из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 49 тонн кормов и молочных продуктов. Вся продукция прошла проверку и соответствует требованиям безопасности. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Оформили две партии кормов для животных общим весом 33,2 тонны и две партии молочной продукции — 16,5 тонн, — уточнили в ведомстве.
Все грузы проверены в лаборатории и одобрены для поставки. Контроль происхождения товаров провели через систему «Меркурий». Нарушений не обнаружили. Продукция безопасна и разрешена к ввозу в Абхазию.
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