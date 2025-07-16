В Самаре поселок Толевый на 5 часов останется без электричества 16 июля

16 июля 2025 года в поселке Толевый пройдут плановые работы на электросетях. С 10:00 до 15:00 света не будет на нескольких улицах.
Какие улицы затронет отключение:
— Белогородская;
— Гродненская;
— Илецкая;
— Хибинский переулок.
Работы проведет «Самарская сетевая компания». Специалисты проверят и подготовят оборудование к осенне-зимнему сезону.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.