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В Самаре поселок Толевый на 5 часов останется без электричества 16 июля

16 июля 2025 года в поселке Толевый пройдут плановые работы на электросетях.

16 июля 2025 года в поселке Толевый пройдут плановые работы на электросетях. С 10:00 до 15:00 света не будет на нескольких улицах.

Какие улицы затронет отключение:

— Белогородская;

— Гродненская;

— Илецкая;

— Хибинский переулок.

Работы проведет «Самарская сетевая компания». Специалисты проверят и подготовят оборудование к осенне-зимнему сезону.

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