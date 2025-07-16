Теплоход «Николай Карамзин» поставили в отстой после отравления 36 пассажиров

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество “Московское речное пароходство” виновным. Назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе “Николай Карамзин” сроком на 90 суток», — сказано в судебных документах.
Административное наказание вступает в силу с момента фактического прекращения работы теплохода, которое произошло 5 июля 2025 года. В течение этого периода судно будет находиться в отстое — там запрещено осуществлять пассажирские рейсы и другие виды деятельности.
Как сообщал Life.ru, информация об отравлении 36 пассажиров на теплоходе «Николай Карамзин» появилась 3 июля. Расследование показало, что причиной инцидента стали сотрудники с признаками кишечной инфекции, допущенные к работе на судне, включая повара и официанта. Кроме того, были выявлены нарушения условий хранения продуктов. Судно вернулось в Москву 4 июля.