Теплоход «Николай Карамзин» поставили в отстой после отравления 36 пассажиров

Как сообщал Life.ru, информация об отравлении 36 пассажиров на теплоходе «Николай Карамзин» появилась 3 июля. Расследование показало, что причиной инцидента стали сотрудники с признаками кишечной инфекции, допущенные к работе на судне, включая повара и официанта. Кроме того, были выявлены нарушения условий хранения продуктов. Судно вернулось в Москву 4 июля.