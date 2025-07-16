Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплоход «Николай Карамзин» поставили в отстой после отравления 36 пассажиров

Суд в Москве вынес постановление о временной приостановке работы теплохода «Николай Карамзин» сроком на 90 суток. Такое решение связано с выявлением на борту 37 случаев заражения норовирусом и нарушениями санитарных норм.

Источник: Life.ru

«Признать юридическое лицо Публичное акционерное общество “Московское речное пароходство” виновным. Назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе “Николай Карамзин” сроком на 90 суток», — сказано в судебных документах.

Административное наказание вступает в силу с момента фактического прекращения работы теплохода, которое произошло 5 июля 2025 года. В течение этого периода судно будет находиться в отстое — там запрещено осуществлять пассажирские рейсы и другие виды деятельности.

Как сообщал Life.ru, информация об отравлении 36 пассажиров на теплоходе «Николай Карамзин» появилась 3 июля. Расследование показало, что причиной инцидента стали сотрудники с признаками кишечной инфекции, допущенные к работе на судне, включая повара и официанта. Кроме того, были выявлены нарушения условий хранения продуктов. Судно вернулось в Москву 4 июля.