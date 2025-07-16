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Россия осталась на четвертой позиции в рейтинге экономик мира в 2024 году

В прошлом году Россия смогла сохранить свои позиции на мировом рынке — страна так и осталась четвертой экономикой мира. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

В прошлом году Россия смогла сохранить свои позиции на мировом рынке — страна так и осталась четвертой экономикой мира. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

По информации регулятора, объем российской экономики в 2024 году составил 6,92 триллиона долларов в пересчете по ППС.

В рейтинге лидирует КНР (38,2 триллиона долларов), на втором месте США (29,2 триллиона долларов) и на третьем Индия (16,2 триллиона долларов). Пятое место в списке с 6,4 триллиона долларов заняла Япония, уточнили в РИА Новости.

При этом Китай пообещал России «более глубокую» поддержку на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Председатель страны Си Цзиньпин заявил после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине, что обе страны должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах».

В Московской торгово-промышленной палате недавно также состоялась встреча президента МТПП Владимира Платонова с делегацией Ассоциации ChemTECH. «Вечерняя Москва» узнала, как развивается торговля между Москвой и Индией.

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