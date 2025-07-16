Politico: В бюджет ЕС могут заложить 88 млрд евро на помощь Украине

ЕС рассматривает возможность выделить Украине 88 миллиардов евро в рамках новой многолетней программы финансового развития на 2028−2034 годы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.
Известно, что также в плане предусмотрено 190 млрд евро на программу «Глобальная Европа» и 522 млрд евро на Европейский фонд конкурентоспособности для поддержки инвестиций в ключевые отрасли. Новый бюджет будет «более гибким», что позволит ЕС оперативно реагировать на кризисы.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит меры по увеличению доходов ЕК, включая новые налоги на табачные изделия и компании с оборотом свыше 50 млн евро, отмечает источник.
Недавно стало известно, что главы Министерств иностранных дел стран ЕС в конце августа обсудят возможное использование российских активов для финансирования военных поставок киевскому режиму.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания выразили готовность участвовать в реализации плана президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине.