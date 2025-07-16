Politico: В бюджет ЕС могут заложить 88 млрд евро на помощь Украине

Известно, что также в плане предусмотрено 190 млрд евро на программу «Глобальная Европа» и 522 млрд евро на Европейский фонд конкурентоспособности для поддержки инвестиций в ключевые отрасли. Новый бюджет будет «более гибким», что позволит ЕС оперативно реагировать на кризисы.