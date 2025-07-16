Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: В бюджет ЕС могут заложить 88 млрд евро на помощь Украине

Новый бюджет ЕС планируется сделать «более гибким».

Источник: Комсомольская правда

ЕС рассматривает возможность выделить Украине 88 миллиардов евро в рамках новой многолетней программы финансового развития на 2028−2034 годы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.

Известно, что также в плане предусмотрено 190 млрд евро на программу «Глобальная Европа» и 522 млрд евро на Европейский фонд конкурентоспособности для поддержки инвестиций в ключевые отрасли. Новый бюджет будет «более гибким», что позволит ЕС оперативно реагировать на кризисы.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит меры по увеличению доходов ЕК, включая новые налоги на табачные изделия и компании с оборотом свыше 50 млн евро, отмечает источник.

Недавно стало известно, что главы Министерств иностранных дел стран ЕС в конце августа обсудят возможное использование российских активов для финансирования военных поставок киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания выразили готовность участвовать в реализации плана президента США Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше