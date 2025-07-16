В РПЦ объяснили, как трактовать мироточение иконы в Орле

Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Василий Иванов прокомментировал случай мироточения иконы в Орле, отметив, что в РПЦ не принято связывать подобные явления с другими событиями.
По его словам, часто такие явления воспринимаются как знак Божьей милости или предвестие серьезных испытаний. В ответ на мироточение в храмах усиливают молитву. Священник выразил надежду на то, что удастся понять, с чем именно связано это событие.
— Никогда церковь ни с чем не связывает мироточение икон. Однако есть две версии, которые объясняют причины этого. Одна говорит о том, что так Господь проявляет милость. Вторая версия связывает мироточение икон с грядущими испытаниями, — заявил священник в разговоре с порталом «Орловские новости».
Настоятель храма святой Софии в Великом Новгороде отец Андрей Ковалев сообщил, что так называемые черные иконы, которые обладают особым духовным статусом, не являются выдумкой и хранятся в ряде православных храмов, но не выставляются для всеобщего поклонения.