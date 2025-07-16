В РПЦ объяснили, как трактовать мироточение иконы в Орле

— Никогда церковь ни с чем не связывает мироточение икон. Однако есть две версии, которые объясняют причины этого. Одна говорит о том, что так Господь проявляет милость. Вторая версия связывает мироточение икон с грядущими испытаниями, — заявил священник в разговоре с порталом «Орловские новости».