Красноярский край готовится к сильным ливням, граду и шквалистому ветру

Непогода продолжает испытывать на прочность Красноярский край.
По информации синоптиков, 17 и 18 июля в Туруханском районе, а также в центральных районах региона, ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и град, местами крупный. Кроме того, прогнозируются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, а местами и до 25 м/с и более.
В связи с ухудшением погодных условий, спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края соблюдать повышенные меры предосторожности. Во время непогоды не рекомендуется укрываться под козырьками подъездов, вблизи заборов и деревьев, а также парковать там автомобили. Лучшим решением будет переждать непогоду в помещении — в подъезде или магазине.
Следите за обновлениями прогноза погоды и будьте внимательны к окружающей обстановке.
Как ранее писал «МК в Красноярске», жителей Красноярска ждет переменчивая погода на предстоящей неделе. Ночная температура в течение недели будет колебаться в пределах +15…+18 градусов.