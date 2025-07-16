Красноярский край готовится к сильным ливням, граду и шквалистому ветру

По информации синоптиков, 17 и 18 июля в Туруханском районе, а также в центральных районах региона, ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и град, местами крупный. Кроме того, прогнозируются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, а местами и до 25 м/с и более.