Захарова высмеяла реакцию Каллас на план Трампа по Украине

«Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?», — сыронизировала дипломат, отвечая на заявление Каллас, где та поставила под сомнение идею оплачивать поставки вооружений за счет третьих сторон. Цитата по «Комсомольская правда».