Врачи из Самары спасли зрение мальчику с рыболовным крючком в глазу

В Самарской областной клинической больнице имени Ерошевского завершился годовой курс лечения юного пациента из Тольятти, получившего тяжелую травму глаза. Как сообщили в медицинском учреждении, инцидент произошёл в сентябре прошлого года, когда ребёнок во время рыбалки случайно ранил глаз рыболовным крючком.
По словам врачей, при поступлении мальчика диагностировали сложное повреждение с травмой века, хрусталика и внутренних структур глаза. Первоначально медики боролись за сохранение самого органа зрения, так как о восстановлении способности видеть в тот момент говорить не приходилось.
В течение года пациент находился под наблюдением специалистов нескольких отделений и перенёс серию сложных операций, включая витреоретинальное вмешательство. Как пояснил заведующий микрохирургического отделения № 4 Илья Казаков, весной текущего года у ребёнка начали появляться признаки восстановления зрения, что позволило провести операцию по имплантации искусственного хрусталика.
На данный момент, по медицинским данным, зрение мальчика восстановлено на 50%. Врачи продолжают наблюдение за состоянием пациента, отмечая положительную динамику. Сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно, а специалисты прогнозируют дальнейшее улучшение показателей.
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