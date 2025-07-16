В Волгоградской области матерей-героинь хотят наделить льготами

В Волгоградской области власти рассматривают возможность усиления поддержки женщин, воспитавших 10 и более детей. Депутаты областной Думы намерены поддержать проект федерального закона, который предоставляет статус «Мать-героиня» и соответствующие льготы.
В пресс-службе регионального парламента пояснили: документ уже направлен на рассмотрение в комитет по социальной политике, семье и демографии. Законопроект предполагает, что матерям-героиням будут предоставлять земельные участки бесплатно, а также обеспечивать первоочередное право на получение стройматериалов.
Кроме того, женщины смогут претендовать на бесплатное профессиональное обучение или дополнительное образование. Также предусмотрена возможность монетизации льгот — в виде ежемесячных денежных выплат.
В Волгоградской области звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые не только родили, но и воспитали не менее десяти детей.