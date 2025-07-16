В Волгоградской области матерей-героинь хотят наделить льготами

В пресс-службе регионального парламента пояснили: документ уже направлен на рассмотрение в комитет по социальной политике, семье и демографии. Законопроект предполагает, что матерям-героиням будут предоставлять земельные участки бесплатно, а также обеспечивать первоочередное право на получение стройматериалов.