В Тольятти ушел из жизни заслуженный учитель РФ Александр Родионов

Александр Геннадьевич ушел из жизни 15 июля на 67-м году жизни, рассказали в городской администрации.
Родионов — заслуженный учитель, почетный работник общего образования. 23 года руководил школой № 93 с углубленным изучением отдельных предметов в Автозаводском районе. Обладатель нагрудного знака «За заслуги в законотворчестве».
Был депутатом Гордумы VI созыва, членом местной Общественной палаты.
Прощание с ним состоится 17 июля в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе на улице Революционной, 19.
Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Геннадьевича.
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