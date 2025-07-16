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Суд в Екатеринбурге продлил арест шестерым фигурантам дела об ОПГ

Суд в Екатеринбурге продлил арест до 19 октября 6 фигурантам дела об ОПГ.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 19 октября арест шестерым фигурантам дела о преступной группе, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

«Шестерым продлили арест до 19 октября», — сказала собеседница агентства.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела. Ранее облсуд оставил в силе арест Аяза Сафарова, а жалобу Акифа Сафарова вернул в суд первой инстанции и снял с рассмотрения из-за «процессуальных моментов», также оставили под арестом Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Бакира Сафарова.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются «гражданами России, выходцами из Азербайджана».

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