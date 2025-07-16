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В Ташкенте таинственно исчезла аллея павловний — чиновники молчат

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июля). В одном из районов Ташкента разгорается очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев. На этот раз речь идёт о целой аллее павловний — быстрорастущих, красивых и крайне полезных деревьев, которые буквально за несколько дней исчезли без следа. Об этом сообщил эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов, опубликовав видео с места событий.

Источник: Vaib.Uz

По его словам, вместо аллеи теперь остались лишь две аккуратные полосы зелёного газона. Деревья исчезли, как будто их здесь и не было.

«Видимо, это и есть “новый зелёный Ташкент”. А где-то там живет и здравствует мораторий на вырубку деревьев», — иронично прокомментировал происходящее он.

Особенно удивляет молчание столичного управления экологии. В стране действует мораторий на вырубку деревьев, а тут — целая аллея исчезает, и никто даже не удосужился пояснить, что произошло.

Судя по всему, деревья не вырубили, а выкопали и пересадили. Возможно, официальные лица вскоре расскажут, с какой «любовью и заботой» они были перемещены в другое место. Но что мешало заранее предупредить общественность и экологов? Тем более, сейчас совсем не сезон для пересадки деревьев, и их дальнейшая судьба вызывает серьёзные опасения.

На месте пропавших деревьев теперь сажают молодые саженцы. Пользователи соцсетей задаются резонным вопросом: зачем? Зачем убирать уже прижившиеся и окрепшие деревья, чтобы заменить их новыми, хрупкими саженцами?

Некоторые комментаторы предполагают, что всё это делается ради показухи — возможно, к какому-то высокопоставленному визиту. Чиновники решили «приукрасить» некую территорию и срочно пересаживают туда уже подросшие павловнии.

Что будет на месте бывшей аллеи — неизвестно. Расширят ли дорогу? Начнут ли строительство? Вопросов больше, чем ответов.

На фоне масштабных слов о «зелёном Ташкенте», развитии экологических инициатив и защите природы, эта история выглядит особенно тревожно. Надеемся, что Министерство экологии всё же даст официальное разъяснение — пока же столица теряет зелень, а жители — доверие к чиновникам.