В Ташкенте таинственно исчезла аллея павловний — чиновники молчат

Судя по всему, деревья не вырубили, а выкопали и пересадили. Возможно, официальные лица вскоре расскажут, с какой «любовью и заботой» они были перемещены в другое место. Но что мешало заранее предупредить общественность и экологов? Тем более, сейчас совсем не сезон для пересадки деревьев, и их дальнейшая судьба вызывает серьёзные опасения.