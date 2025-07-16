«Газпромнефть-СМ» запустила виртуальные экскурсии по омскому природному парку «Птичья гавань»

— Основная задача наших экологических проектов — способствовать повышению культуры осознанного природопользования и ответственности за окружающую среду. Мы берем в помощь современные технологии, чтобы говорить об этом на языке, понятном и интересном для людей всех возрастов, в том числе для детей и молодежи. Будущее нашей планеты в их руках, и мы хотим, чтобы они понимали значимость своей роли в вопросах заботы о природе, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.