«Газпромнефть-СМ» запустила виртуальные экскурсии по омскому природному парку «Птичья гавань»

Компания «Газпромнефть-СМ», омский природный парк «Птичья гавань» и издание «Аргументы и факты» запустили совместный мультимедийный проект, который знакомит с уникальной территорией и обитающими здесь птицами в формате онлайн-прогулки.
Пользователи могут изучить интерактивную карту парка, пройти экспресс-курс по орнитологии, проверить свои знания о пернатых и узнать интересные факты об обитателях парка.
Компанию и парк связывает многолетнее сотрудничество. В числе совместных проектов ежегодные субботники в рекреационных зонах, открытие музея природы, издание первого в Омской области справочника птиц, разработка цифрового путеводителя по орнитофауне Сибири.
— Основная задача наших экологических проектов — способствовать повышению культуры осознанного природопользования и ответственности за окружающую среду. Мы берем в помощь современные технологии, чтобы говорить об этом на языке, понятном и интересном для людей всех возрастов, в том числе для детей и молодежи. Будущее нашей планеты в их руках, и мы хотим, чтобы они понимали значимость своей роли в вопросах заботы о природе, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.