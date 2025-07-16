Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии простятся с бывшим мировым судьей Надеждой Колегановой

Надежда Колеганова стояла у истоков становления и формирования мировой юстиции в республике.

Источник: Башинформ

О скоропостижном уходе из жизни мирового судьи в отставке сообщили в Госкомюстиции по РБ.

Надежда Колеганова была высококвалифицированным юристом. С 2001 по 2024 годы она занимала должность мирового судьи судебного участка № 6 по городу Салавату.

«Надежда Васильевна работала в должности мирового судьи с момента образования института мировых судей в Республике Башкортостан и приняла непосредственное участие в становлении, формировании и развитии мировой юстиции региона, осуществляя компетентную судебную защиту прав и свобод граждан», — написали в телеграм-канале госкомитета.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.