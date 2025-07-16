В Башкирии простятся с бывшим мировым судьей Надеждой Колегановой

О скоропостижном уходе из жизни мирового судьи в отставке сообщили в Госкомюстиции по РБ.
Надежда Колеганова была высококвалифицированным юристом. С 2001 по 2024 годы она занимала должность мирового судьи судебного участка № 6 по городу Салавату.
«Надежда Васильевна работала в должности мирового судьи с момента образования института мировых судей в Республике Башкортостан и приняла непосредственное участие в становлении, формировании и развитии мировой юстиции региона, осуществляя компетентную судебную защиту прав и свобод граждан», — написали в телеграм-канале госкомитета.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.