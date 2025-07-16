В Башкирии простятся с бывшим мировым судьей Надеждой Колегановой

«Надежда Васильевна работала в должности мирового судьи с момента образования института мировых судей в Республике Башкортостан и приняла непосредственное участие в становлении, формировании и развитии мировой юстиции региона, осуществляя компетентную судебную защиту прав и свобод граждан», — написали в телеграм-канале госкомитета.