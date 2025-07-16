Два новых троллейбусных маршрута «Катюша» и «Женечка» запустили в Петербурге

Маршрут № 51 пройдет от Светлановского проспекта до станции метро «площадь Мужества», после чего по проспекту Тореза и улице Есенина доедет до «Проспекта Просвещения». Следом транспорт направится на «Парнас» и закончит на конечной станции «Толубеевский проезд».