Беларусь предложила Польше провести переговоры по теме безопасности

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Беларусь предлагает военно-политическому руководству Польши вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.
Он отметил, что на форе продолжающегося на Украине военного конфликта дополнительным риском является политика Варшавы, которая ускоренными темпами наращивает свои вооруженные силы — техникой и личным составом.
Помощник министра обороны Беларуси обратил внимание на то, что в 2025 году военный бюджет Польши уже достиг рекордных 4,7% ВВП. Страна-соседка активно закупает иностранную военную технику и совершенствует мощности национального военпрома. Кроме того, неподалеку от границы с Беларусью, в восточных регионах Польши, идет развертывание трех механизированных дивизий (численность одной дивизии, как правило, составляет от четырех до 20 тысяч человек — Sputnik).
«Указанные меры не только негативно сказываются на региональном балансе сил, но и воспринимаются нами как часть всеобъемлющей недружественной стратегии в отношении Республики Беларусь», — сказал Ревенко, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
Заграждение, выход из конвенции и учения
По его словам, мероприятия военного характера, которые проводит Польша в непосредственной близости от Беларуси, вызывают еще большую обеспокоенность.
В рамках программы «Восточный щит» возводится комплекс заграждений и укреплений, а также современных систем мониторинга воздушного пространства. Кроме того, Варшава намерена выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с нашей страной противопехотные мины.
Представитель Минобороны также высказался по поводу предстоящих в сентябре белорусско-российских учений «Запад-2025» и напомнил, что Польша в ответ на это решила провести дивизионные маневры «Железный защитник» в восточных регионах страны. И это несмотря на то, что Беларусь решила уменьшить масштабы учений.
Призыв к диалогу
Ревенко заявил, что, несмотря на данные действия и решения польской стороны, Минобороны Беларуси 16 июня направило в адрес Варшавы по сети связи ОБСЕ официальное предложение в ближайшее время провести переговоры по линии верификационных ведомств посредством телефонной или видеосвязи.
«Помимо этого, белорусская сторона выразила готовность к организации прямых контактов представителей вооруженных сил двух государств как на территории Беларуси и Польши, так и третьих стран в любое время, а также готовность к проведению взаимных верификационных мероприятий в рамках действующих соглашений», — констатировал помощник министра обороны.
Однако, как рассказал Ревенко, по прошествии месяца от Польши был получен лишь формальный ответ, который не подразумевает восстановление добрососедских отношений с Минском.
«Он свидетельствует о том, что Варшава продолжает безоговорочно следовать указаниям тех, кому выгодно развязывание нового военного конфликта в Европе, ареной которого могут стать и Республика Беларусь, и Республика Польша», — добавил генерал-майор.
Тем не менее, белорусская сторона по-прежнему предлагает военно-политическому руководству соседней республики вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу.
«Мы готовы рассмотреть как полный возврат к заключенным ранее договоренностям, так и возможность расширения комплекса мер транспарентности, доверия и безопасности», — заключил Ревенко.