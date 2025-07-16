Беларусь предложила Польше провести переговоры по теме безопасности

Помощник министра обороны Беларуси обратил внимание на то, что в 2025 году военный бюджет Польши уже достиг рекордных 4,7% ВВП. Страна-соседка активно закупает иностранную военную технику и совершенствует мощности национального военпрома. Кроме того, неподалеку от границы с Беларусью, в восточных регионах Польши, идет развертывание трех механизированных дивизий (численность одной дивизии, как правило, составляет от четырех до 20 тысяч человек — Sputnik).