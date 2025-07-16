Казахстан ждет резкое похолодание

Известно, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.
17 июля они пройдут на западе, 18 июля — на северо-западе, 18−19 июля — на севере, 19 июля в центре РК сильные дожди, град, шквал.
Кроме того, как уточнили метеорологи, по республике ожидается усиление ветра.
Что касается температуры, то ее фон будет весьма контрастным.
На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до +41+44°C; на юго-востоке — +42+43°C; 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара +40°C;