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Казахстан ждет резкое похолодание

Север Казахстана зальет дождями, юг накроет 46-градусная жара. Как отмечено в прогнозе синоптиков РГП «Казгидромет» на 17, 18 и 19 июля 2025 года, страну ожидают погодные качели, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.

17 июля они пройдут на западе, 18 июля — на северо-западе, 18−19 июля — на севере, 19 июля в центре РК сильные дожди, град, шквал.

Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Кроме того, как уточнили метеорологи, по республике ожидается усиление ветра.

Что касается температуры, то ее фон будет весьма контрастным.

На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до +41+44°C; на юго-востоке — +42+43°C; 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара +40°C; 18—19 июля на юге — +45+46°C;в северных регионах в конце периода ожидается понижение температуры ночью до +8+18°C, днем до +17+25°C.