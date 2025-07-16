Казахстан ждет резкое похолодание

На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до +41+44°C; на юго-востоке — +42+43°C; 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара +40°C; 18—19 июля на юге — +45+46°C;в северных регионах в конце периода ожидается понижение температуры ночью до +8+18°C, днем до +17+25°C.